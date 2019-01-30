В 2018 году футбольные клубы потратили на трансферы свыше $7 млрд

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала данные о мировом трансферном рынке за 2018 год.

Общая сумма расходов составила $7,03 млрд, что на 10% превышает аналогичный показатель за 2017 год.

Всего в 2018 году состоялось 16 тыс. 533 международных трансфера, что на 5,6% больше чем в 2017 году. В этих трансферах приняли участие 14 тыс. 186 игроков 175 разных национальностей.

31 клуб суммарно потратили более половины от общей суммы в $7,03 млрд (каждый из 31-го клуба расстался с суммой, превышающей $50 млн).

78,2% всех расходов приходятся на европейские клубы, входящие в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Самый впечатляющий показатель продемонстрировали клубы из Саудовской Аравии, которые в 2018 году потратили $173,9 млн.