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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

ФК "Ростов" отправил исландца Сигурдарсона в аренду в кипрский АПОЭЛ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Исландский нападающий футбольного клуба "Ростов" Бьорн Сигурдарсон весеннюю часть сезона-2019/20 проведет в кипрской команде АПОЭЛ.

"Между футбольными клубами "Ростов" и АПОЭЛ (Кипр) достигнута договоренность об аренде нападающего Бьорна Сигурдарсона до конца сезона", - говорится в сообщении пресс-службы "Ростова".

В составе "Ростова" исландский форвард провел в чемпионате Российской премьер-лиги 38 игр и забил восемь мячей.

футбол ФК Ростов

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