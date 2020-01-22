ФК "Ростов" отправил исландца Сигурдарсона в аренду в кипрский АПОЭЛ
Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Исландский нападающий футбольного клуба "Ростов" Бьорн Сигурдарсон весеннюю часть сезона-2019/20 проведет в кипрской команде АПОЭЛ.
"Между футбольными клубами "Ростов" и АПОЭЛ (Кипр) достигнута договоренность об аренде нападающего Бьорна Сигурдарсона до конца сезона", - говорится в сообщении пресс-службы "Ростова".
В составе "Ростова" исландский форвард провел в чемпионате Российской премьер-лиги 38 игр и забил восемь мячей.