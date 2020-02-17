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ФК "Сочи" представил Кокорина в качестве игрока команды

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" представил Александра Кокорина в качестве нового игрока команды.

"Добро пожаловать, Саша", - говорится в сообщении клуба в соцсети, к тексту которого прикреплено фото с изображением Кокорина в амуниции "Сочи".

В понедельник "Сочи" объявил о переходе Кокорина из петербургского "Зенита" на правах аренды. Соглашение действует до конца сезона.

Ранее "Сочи" уже объявлял об аренде нападающего. Однако сторона Кокорина тогда опровергла информацию о переходе, ссылаясь на нежелание форварда переходить в эту команду. После этого сообщалось, что Кокорин будет играть за фарм-клуб петербургской команды, "Зенит-2", который выступает в первенстве Профессиональной футбольной лиги.

футбол Александр Кокорин

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