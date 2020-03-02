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Полицейские задержали участников массовой драки футбольных фанатов на "Маяковской"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Полицейские задержали троих подозреваемых в хулиганстве на станции московского метро "Маяковская", сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

О факте массового нарушения общественного порядка на "Маяковской" полицейские узнали из СМИ и интернета, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене по горячим следам на станции "Динамо" Замоскворецкой линии задержали троих подозреваемых - жителей Подмосковья в возрасте от 29 до 41 года.

По данным полиции, на платформе "Маяковской" несколько граждан устроили массовую драку, что привело к задержке поездов и вызвало панику среди пассажиров. Причиной конфликта, по версии следствия, могли стать неприязненные отношения между болельщиками футбольных столичных клубов, матч между которыми проходил на одном из стадионов в Москве, отметили в МВД. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), добавили в полиции.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что футбольные фанаты подрались на Ленинградском проспекте в Москве в минувшую субботу, 29 февраля.

На стадионе ВТБ-Арена 29 февраля прошел футбольный матч "Динамо" - "Спартак", который завершился со счетом "0-2".

Маяковская МВД Москва Динамо

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