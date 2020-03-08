Этап "Формулы-1" в Бахрейне пройдет без зрителей из-за угрозы коронавируса

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Гран-при "Формулы -1" в Бахрейне, запланированное на 20-22 марта, пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса, сообщает "Би-би-си".

Организаторы подчеркнули, что гарантия безопасности болельщиков является их приоритетом. Угроза COVID-19 делает невозможным проведение мероприятия с участием сотен тысяч зрителей, однако, чтобы это как можно меньше отразилось на самом спорте, гонку решено провести.

Команды "Формулы-1" должны будут предоставить властям полную информацию о каждом ее члене, кто намерен приехать в Бахрейн, включая данные о посещении стран, наиболее пострадавших от коронавируса.

Ранее по этой же причине был перенесен Гран-при Китая, который должен был пройти 17-19 апреля.