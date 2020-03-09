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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

Женский ЧМ по хоккею в Канаде отменили из-за коронавируса

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира среди женщин, который должен был пройти в канадских городах Галифаксе и Труро из-за угрозы заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в понедельник пресс-служба Федерации хоккея России.

Решение об отмене было принято на экстренном собрании Совета Международной федерации 7 марта.

Труро и Галифакс примут у себя Чемпионат мира среди женщин в 2021 году, отметили в пресс-службе.

"Мы очень сожалеем, что приняли такое решение. Оно было непростым, мы очень ждали этот турнир в Канаде. Тем не менее, наше решение продиктовано заботой о жизни и здоровье игроков, организаторов и зрителей", - заявил президент Международной федерации Рене Фазель.

Федерация хоккея России также сожалеет в связи с отменой турнира, "но понимает необходимость такого решение ИИХФ, так как безопасность и здоровье людей является наивысшей ценностью".

Как говорится в заявлении ФХР, национальная женская сборная России продолжит подготовку к международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022.

хоккей ФХР Канада

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