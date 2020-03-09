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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

УЕФА отменил рукопожатия перед матчем из-за коронавируса

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявило об отмене рукопожатий игроков перед матчами из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщается в понедельник на официальном сайте УЕФА.

"Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

В УЕФА подчеркивают, что это предписание будет действовать во всех матчах турниров УЕФА и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи вируса COVID-19.

УЕФА

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