У футболиста "Ювентуса" Ругани обнаружен коронавирус

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба из Турина.

Сообщается, болезнь футболиста в настоящее время протекает бессимптомно.

В эти часы клуб активирует все процедуры изоляции, требуемые законом, включая установления лиц тех, кто имел с игроком контакт.

25-летний Ругани выступает за "Ювентус" с 2015 года. С 2016 года провел несколько матчей за сборную Италии.

Италия занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после Китая. В стране принимают жесткие меры по борьбе с инфекцией: жителей призывают не выходить из дома, закрыты школы и университеты, не работают театры, кинотеатры и музеи, запрещены массовые мероприятия.

В связи с эпидемиологической обстановкой в Италии приостановлены спортивные соревнования, включая чемпионат страны по футболу.

В настоящее время рассматриваются несколько вариантов развития завершения чемпионата страны-2019/20. Федерация предлагает завершить чемпионат без определения победителя, организовать систему плей-офф или объявить чемпионом команду, лидирующую на момент окончательной отмены турнира (если до соответствующего объявления дело дойдет).