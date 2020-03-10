Чемпионат Италии по футболу предложили завершить без победителя

У местной федерации есть и иные варианты

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Федерация футбола Италии предложила несколько вариантов завершения чемпионата страны-2019/20 в связи с эпидемиологической обстановкой.

Как сообщается на сайте организации, федерация предлагает завершить чемпионат без определения победителя, организовать систему плей-офф или объявить чемпионом команду, лидирующую на момент окончательной отмены турнира (если до соответствующего объявления дело дойдет). В случае проведения плей-офф часть команд будет бороться за чемпионство, вторая – за сохранение прописки в Серии А, главном дивизионе национального чемпионата.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса в Италии приостановлены все соревнования, включая чемпионат страны по футболу, до 3 апреля.

Представители футбольных дивизионов страны должны определиться со своей позицией до 23 марта.

В настоящее время в чемпионате Италии лидирует "Ювентус", в 26 турах набравший 63 очка. Он на один балл опережает идущий вторым "Лацио".

Во вторник вечером стало известно, что коронавирусом Covid-19 в Италии заразились уже 10 149 человек. Как сообщил журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в настоящее время в стране лечение проходят 8 514 человек (на 529 больше, чем днем ранее). Число умерших от последствий заражения - 631 (на 168 больше, чем по состоянию на понедельник).

Боррелли отметил, что 1 004 пациента поправились (на 280 больше, чем по состоянию на вечер понедельника).