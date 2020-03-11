"Рома" не полетит в Испанию на матч Лиги Европы с "Севильей"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Футболисты итальянской "Ромы" не смогли вылететь в Испанию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против местной "Севильи".

Как сообщает пресс-служба римского клуба, испанские власти не дали разрешение команде на въезд в Испанию, в связи с чем ее вылет из аэропорта в Риме не состоялся.

Ранее стало известно, что в Испании правительство запретило прямое авиасообщение с Италией, поскольку большинство случаев заражения коронавирусом в этой стране связаны с визитами в Италию.

Матч "Севилья" - "Рома" должен был пройти в Испании 12 марта. Изначально на игру была назначена российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Но вскоре стало известно, что матч обслужат немецкие рефери во главе с Феликсом Цвайером.