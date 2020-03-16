Газзаев предложил приостановить чемпионат РПЛ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета Госдумы по делам национальностей, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что текущий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) должен быть приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"Я думаю, что, конечно, это огромная проблема - школы и детские сады закрываются, скопление людей нежелательно. Считаю, что если коронавирус будет прогрессировать, чемпионат надо останавливать, - заявил Газзаев ("Справедливая Россия") журналистам в понедельник.

"Мы должны исходить из того, что здоровье человека дороже всего на свете, к тому же матчи без зрителей - это не те эмоции. Коронавирус - это большая проблема, все может быть" - добавил он.

Парламентарий отметил, что вопрос ограничений "рассматривали на Совете Государственной Думы, так что если коронавирус будет прогрессировать, мы должны принимать самые жесткие меры, чтобы его ликвидировать".

"Надо соблюдать все рекомендации врачей, а насчет спорта нужно будет тысячу раз подумать. Конечно, очень жаль останавливать чемпионат, но я еще раз хочу сказать, что здоровье человека - самое главное, нужно приостановить сезон РПЛ, потому что ограничение количества зрителей - это психологически не очень хорошо и для болельщиков, и для игроков", - подчеркнул Газзаев.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы коронавируса приостановлены чемпионаты Англии, Германии, Италии, Испании, Франции по футболу, на более поздний срок отложены матчи еврокубков. Паузу в проведении турниров взяли в НБА, НХЛ, отменены некоторые соревнования в лыжных дисциплинах, биатлоне. Отменен первый этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", отложен чемпионат мира по фигурному катанию.

Эпидемиологическая ситуация в мире отразилась и на условиях проведения соревнований в РФ. Так, после указа мэра Москвы Сергея Собянина о месячном запрете проведения в столице массовых мероприятий с участием свыше 5 тыс. человек, футбольным клубам пришлось ограничить продажу билетов на матчи. Некоторые игры Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (в частности, "Спартак" – "Динамо") решено провести без зрителей.