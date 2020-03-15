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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

"Локомотив" обыграл "Ростов" и вышел на второе место в ЧР по футболу

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" в воскресенье нанес поражение "Ростову" в выездном матче 22-го тура Российской премьер-лиги.

Поединок в Ростове-на-Дону завершился со счетом 1:3. За гостей отличились Рифат Жемалетдинов (на 38-й минуте) и Гжегож Крыховяк (42). Кроме этого, на 34-й минуте поединка после удара Крыховяка мяч отскочил в ворота хозяев от спины вратаря Сергея Песьякова.

Единственный мяч за "Ростов" забил Ивелин Попов (64).

"Локомотив" набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата. Столько же баллов и у "Краснодара", замыкающего тройку лидеров.

"Ростов" с 38 баллами находится на четвертом месте. Возглавляет таблицу "Зенит" (50 очков).

футбол Локомотив

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