Матч Кубка Гагарина "Спартак" - "Динамо" пройдет без зрителей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Шестой матч серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (ХК) между московскими клубами "Спартак" и "Динамо" пройдет при пустых трибунах.

"В связи с решением государственных органов, касающегося введения режима повышенной готовности в Москве, отсутствием у клуба "Спартак" технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более 5000 человек, КХЛ приняла решение о проведении 12 марта 2020 года шестого матча серии 1/4 финала Западной конференции между "Спартаком" и московским "Динамо" без зрителей", - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Деньги, потраченные на билеты, любители хоккея получат обратно, их возврат начнется в пятницу.

"Вся информация о порядке возврата билетов будет размещена на сайте ХК "Спартак", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следить за матчем можно в эфире телеканалов "Матч ТВ", КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD, а, учитывая сложившуюся ситуацию, КХЛ проведет бесплатную трансляцию матча на официальном канале КХЛ в Youtube.

Матч "Спартак" - "Динамо" пройдет в четверг на "ЦСКА Арене" и стартует в 19:30 мск. Счет в серии до четырех побед 3-2 в пользу "Динамо". В случае победы в четверг динамовцы завоюют путевку в следующую стадию турнира.