Ущерб от приостановки футбольного сезона в Англии оценили в 100-150 млн фунтов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Убытки, вызванные паузой футбольного сезона в Англии из-за пандемии коронавируса, могут составить до 150 млн фунтов, заявил глава Футбольной ассоциации страны Марк Буллингем.

"Общий финансовый ущерб в настоящее время прогнозируется на уровне около 100 миллионов фунтов стерлингов, но он может легко превысить 150 миллионов в зависимости от продолжительности необходимых мер правительства", - приводятся слова Буллингема на сайте ассоциации.

Из-за вспышки коронавируса были перенесены и отменены крупные международные и национальные турниры. На поздний срок отложено, в частности, возобновление чемпионата и Кубка Англии.