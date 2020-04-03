Английская премьер-лига продлила паузу на неопределенный срок

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Чемпионат Англии по футболу среди команд премьер-лиги в мае не будет возобновлен.

"Сегодня на собрании акционеров премьер-лиги клубы подробно обсудили, как реагировать на глобальную пандемию COVID-19. Прежде всего, было подтверждено, что первоочередной задачей является содействие здоровью и благополучию нации и наших сообществ, включая игроков, тренеров, менеджеров, персонала клуба и болельщиков", - говорится в заявлении Английской премьер-лиги (АПЛ), опубликованном в пятницу.

"Премьер-лига не возобновит свою работу в начале мая и сезон-2019/20 возобновится только тогда, когда это будет безопасно", - подчеркивается в сообщении.

13 марта АПЛ объявила о приостановке чемпионата до 4 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Вскоре пауза была продлена до 30 апреля.

По этой же причине были приостановлены чемпионаты и в других странах, включая Россию, а также международные турниры. Чемпионат Европы-2020 был перенесен на следующий год.