Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15

Английская премьер-лига продлила паузу на неопределенный срок

Английская премьер-лига продлила паузу на неопределенный срок
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Чемпионат Англии по футболу среди команд премьер-лиги в мае не будет возобновлен.

"Сегодня на собрании акционеров премьер-лиги клубы подробно обсудили, как реагировать на глобальную пандемию COVID-19. Прежде всего, было подтверждено, что первоочередной задачей является содействие здоровью и благополучию нации и наших сообществ, включая игроков, тренеров, менеджеров, персонала клуба и болельщиков", - говорится в заявлении Английской премьер-лиги (АПЛ), опубликованном в пятницу.

СпортПаузу в чемпионате Англии по футболу продлили до 30 апреляЧитать подробнее

"Премьер-лига не возобновит свою работу в начале мая и сезон-2019/20 возобновится только тогда, когда это будет безопасно", - подчеркивается в сообщении.

13 марта АПЛ объявила о приостановке чемпионата до 4 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Вскоре пауза была продлена до 30 апреля.

По этой же причине были приостановлены чемпионаты и в других странах, включая Россию, а также международные турниры. Чемпионат Европы-2020 был перенесен на следующий год.

футбол Англия

Новости по теме

Новости

РПЛ нацелилась доиграть сезон в начале июня - середине июля

Подхватившие коронавирус гонщики "Газпром-РусВело" выписаны из больницы в ОАЭ

Тренер мужской сборной России по боксу заразился коронавирусом

Тренер мужской сборной России по боксу заразился коронавирусом

Нурмагомедов сообщил об отмене боя с Фергюсоном

Нурмагомедов сообщил об отмене боя с Фергюсоном

Все футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая

Все футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая

"Уимблдон"-2020 отменен из-за коронавируса

"Уимблдон"-2020 отменен из-за коронавируса

УЕФА перенес матчи еврокубков на неопределенный срок

УЕФА перенес матчи еврокубков на неопределенный срок

СМИ сообщили о намерении Ибрагимовича покинуть "Милан" после сезона

СМИ сообщили о намерении Ибрагимовича покинуть "Милан" после сезона

СМИ опубликовали фото новой формы сборной России по футболу

"Ювентус" задумался о продаже Роналду, чтобы покрыть убытки из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');