Чемпионат Нидерландов по футболу решено не доигрывать

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU -Руководство чемпионата Нидерландов по футболу приняло решение досрочно завершить национальное первенство, которое ранее было приостановлено из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба турнира.

"К сожалению, невозможно завершить сезон в профессиональном футболе сезона-2019/2020. Для всех болельщиков, игроков, руководителей клубов, судей, очевидно, что здоровье должно стоять на первом месте", - говорится в заявлении.

Сообщается, что чемпион страны определен не будет, а участники еврокубков будут выявлены по раскладам в турнирной таблице до паузы в чемпионате. Таким образ, амстердамский "Аякс", лидировавший в таблице на момент паузы, не будет признан чемпионом в сезоне.

При этом принято решение не повышать в классе клубы, которые стали победителями низших лиг. Одновременно, отменяется понижения в классе для клубов, занявших последние места в турнирной таблице.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, как только это будет возможным.