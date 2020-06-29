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"Барселона" приобрела у "Ювентуса" полузащитника Миралема Пьянича

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Боснийский полузащитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Миралем Пьянич продолжит карьеру в испанской "Барселоне".

Как сообщается на сайте "Барселоны", контракт с футболистом будет заключен до конца сезона-2023/24. За переход игрока каталонский клуб заплатит 60 млн евро. Отступные за игрока составят 400 млн евро.

До окончания нынешнего сезона Пьянич проведет в "Ювентусе".

30-летний Миралем Пьянич играет за "Ювентус" с 2016 года. В составе этой команды он три раза выиграл чемпионат Италии, два – Кубок Италии, один – Суперкубок Италии.

Ранее в понедельник сообщалось о том, что "Ювентус" купил у "Барселоны" бразильского полузащитника Артура за 72 млн евро. При этом Артур нынешний сезон завершит в "Барселоне".

футбол

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