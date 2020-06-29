"Ювентус" купил у "Барселоны" полузащитника Артура за 72 млн евро

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Бразильский полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" со следующего сезона начнет выступать за итальянский "Ювентус".

Как сообщает пресс-служба "Барселоны", клубы достигли соглашения о переходе игрока, "Ювентус" заплатит за него 72 млн евро.

Остаток нынешнего сезона 23-летний футболист проведет в "Барселоне".

Артур перешел в "Барселону" летом 2018 года из бразильского "Гремио". Он сыграл за команду 72 матча. В составе каталонского клуба он по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.