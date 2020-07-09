С августа на стадионы в Москве допустят до 50% зрителей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте сообщил об увеличении числа зрителей на трибунах стадионов с 1 августа.

"С 1 августа число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун", - говорится в сообщении.

Ограничения были наложены в связи с пандемией коронавируса.

19 июня возобновился чемпионат России по футболу. Изначально планировалось доиграть турнир при пустых трибунах, однако вскоре был найден компромиссный вариант: допустить на трибуны зрителей в количестве 10% от вместимости арен. Вскоре стало известно, что посетители ВИП-лож могут посещать матчи по отдельной квоте.