Зрителей частично допустят к просмотру матчей РПЛ на стадионах

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз получил согласование Роспотребнадзора на возобновление тренировок и проведение матчей Российской премьер-лиги и Кубка России по футболу сезона-2019/20, сообщает в четверг информационный центр по борьбе с коронавирусом (стопкоронавирус.рф).

При этом сообщается, что Роспотребнадзор согласовал возможность проводить матчи со зрителями - с такой инициативой ранее выступили клубы и РПЛ.

"На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест, это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности", - говорится в сообщении Центра.

Стадион во время матчей будет зонирован на спортивную зону, трибуны и внешнюю зону.



"Это прекрасная новость для тысяч футбольных болельщиков в России. За период ограничений получил серьёзное развитие киберспорт, когда вместо реальных матчей зрители смотрели на экранах телевизоров баталии компьютерных игроков в футбол или хоккей. И это тоже хорошо. Но, конечно, и игроки, и болельщики соскучились по живым эмоциям матчей и шуму трибун. Скоро все это вернётся", - заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко "Интерфаксу".

Кроме того, будут приняты и другие меры, чтобы снизить риски заражения коронавирусом среди спортсменов и персонала. В частности, персонал, игроки и судьи будут проходить регулярную диагностику, помещения будут дезинфицироваться, между игроками и персоналом будет сохраняться социальная дистанция.

26 мая сообщалось, что Роспотребнадзор выпустил отдельные рекомендации для профессиональных спортсменов и организаций, где они тренируются.

Так, маски предлагается носить до тренировки и надевать сразу после тренировки.

Перед началом сезона тренировок, за двое суток до соревнований или игры и не реже раза в неделю спортсменам рекомендуют сдавать тесты на COVID-19. Спортивный врач должен ежедневно контролировать состояние здоровья команды, измерять температуру и записывать результаты осмотра в журнал. Во время тренировочного процесса рекомендуется по возможности ограничить контакты между спортсменами, регулярно обрабатывать спортивный инвентарь, дезинфицировать раздевалки.

Обедать спортсмены негрупповых видов спорта должны раздельно, а командных видов спорта - на расстоянии 1,5 м друг от друга. Принимать пищу в раздевалке запрещается. В автобусе по пути на тренировку или соревнование членам команды рекомендуется рассаживаться в шахматном порядке для соблюдения социальной дистанции.

Ранее исполком РФС принял решение возобновить проведение матчей РПЛ и Кубка России с 21 июня. Говорилось, что матчи будут проходить без зрителей.

Проведение матчей и тренировок было приостановлено из-за распространения коронавирусной инфекции в России.

В настоящее время в РПЛ лидирует петербургский "Зенит", он на девять очков опережает ближайших преследователей в лице "Локомотива" и "Краснодара".

Между тем, команды, финишировавшие на 15-м и 16-м местах, не будут освобождены от вылета из РПЛ (возможность сохранения прописки в главной лиге предполагалась в случае досрочного завершения чемпионата). Их заменят две лучшие команды ФНЛ.