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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39

Оставшиеся матчи РПЛ пройдут без зрителей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Матчи оставшихся туров чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги будут проходить при пустых трибунах.

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"К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей – ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально", – сказал глава РПЛ Сергей Прядкин, слова которого приводит пресс-служба организации.

Как сообщалось, исполком РФС решил возобновить чемпионат Российской премьер-лиги 21 июня.

"Я рад, что мы возобновляем сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты – на предпоследней неделе июня. Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки", - выразил мнение Прядкин.

"Нам всем предстоит большая работа: возвращение игроков и тренеров из-за границы, подготовка к проведению матчей в непростых условиях. Мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасность всех участников соревнований", - отметил он.

Чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса после 22-го тура. В настоящее время в турнирной таблице лидирует петербургский "Зенит": он набрал 50 очков и на девять баллов опережает ближайших преследователей в лице московского "Локомотива" и ФК "Краснодар".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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