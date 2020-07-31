Хюлькенберг заменил заболевшего COVID Переса в команде F1 Racing Point

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Немецкий пилот Нико Хюлькенберг выступит на Гран-при Великобритании "Формулы-1" вместо заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса, сообщает пресс-служба команды Racing Point.

В команде Racing Point он составит компанию другому боевому пилоту канадцу Лэнсу Строллу.

О положительном тесте Переса на COVID-19 сообщалось накануне. Изолированы и Перес, и те, кто с ним контактировал.

В настоящее время мексиканец занимает шестое место в личном зачете чемпионата, набрав в трех этапах 22 балла.

Что касается Хюлькенберга, в "Формуле-1" он выступал за команды Williams, Force India, Sauber, Renault. По окончании предыдущего сезона он покинул команду Renault.

Гран-при Великобритании в Сильверстоуне пройдет в ближайший уикенд.