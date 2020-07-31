Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15

Хюлькенберг заменил заболевшего COVID Переса в команде F1 Racing Point

Хюлькенберг заменил заболевшего COVID Переса в команде F1 Racing Point
Немецкий пилот Нико Хюлькенберг
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Немецкий пилот Нико Хюлькенберг выступит на Гран-при Великобритании "Формулы-1" вместо заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса, сообщает пресс-служба команды Racing Point.

В команде Racing Point он составит компанию другому боевому пилоту канадцу Лэнсу Строллу.

О положительном тесте Переса на COVID-19 сообщалось накануне. Изолированы и Перес, и те, кто с ним контактировал.

В настоящее время мексиканец занимает шестое место в личном зачете чемпионата, набрав в трех этапах 22 балла.

Что касается Хюлькенберга, в "Формуле-1" он выступал за команды Williams, Force India, Sauber, Renault. По окончании предыдущего сезона он покинул команду Renault.

Гран-при Великобритании в Сильверстоуне пройдет в ближайший уикенд.

автоспорт Формула-1

Новости по теме

Новости
Допинг в российском спорте

World Athletics дала ВФЛА последний шанс сохранить членство

Прокуратура Швейцарии занялась разбирательством дела главы ФИФА

"Зенит" продлил контракт с Дзюбой

"Зенит" продлил контракт с Дзюбой

Панарин признан самым ценным игроком "Нью-Йорк Рейнджерс" в сезоне

Федор Смолов вернулся из "Сельты" в "Локомотив"

Экс-защитник "Зенита" Смольников вернулся в "Краснодар"

"Реал" сохранил статус самого дорогого футбольного бренда в мире

"Реал" сохранил статус самого дорогого футбольного бренда в мире

Покинувший "Зенит" Олег Шатов оказался в "Рубине"

Нурмагомедов анонсировал поединок с Сен-Пьером в апреле

Нурмагомедов анонсировал поединок с Сен-Пьером в апреле

Гран-при России в Сочи удалось внести в календарь "Формулы-2"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');