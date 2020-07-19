Алексей Титов: "Формула-1" придала колоссальный импульс развитию автоспорта в России

Промоутер Гран-при России - о перспективах "Формулы-1" в РФ, об отношении Даниила Квята к акциям перед гонками, о возможности создания российской команды

Алексей Титов Фото: АНО "РОСГОНКИ"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Руководство "Формулы-1" официально закрепило за Сочи право провести в этом году (25-27 сентября) Гран-при России, о чем было объявлено 10 июля. До этого, в свете ситуации с пандемией, сообщалось о нескольких вариантах: от переноса российского этапа в другую страну до возможности провести в Сочи два этапа подряд.

Генеральный директор АНО "Росгонки", промоутера Гран-при России, Алексей Титов в интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину рассказал о готовности подставить чемпионату плечо и о перспективах "Формулы-1" в нашей стране. Также он оценил возможность проведения гонок в Сочи по ночам и охарактеризовал выступление россиян в "Королевских гонках".

- Если все же возникнет необходимость, сможет ли Сочи без проблем организовать и провести два этапа?

- Формат Гран-при России уже определен – это будет один полноценный гоночный уикенд с гонками и развлечениями. Если обстоятельства потребуют, проведем и два этапа. Опыт нашей команды и инфраструктура города Сочи позволяют это сделать.

- Сильно ли ударила по карману "Росгонок" неопределенность с судьбой Гран-при России в этом году?

- Мы не прекращали продажу билетов и продолжали готовиться к уикенду даже в самые "смутные" времена. В период пика карантина продажи были невысокими, но самые преданные фанаты продолжали приобретать билеты. Это поддержка, которая была важна команде организаторов и за которую мы так благодарны. Сейчас, когда формат Гран-при подтвержден, мы предпримем все необходимые меры, чтобы наверстать упущенное.

Текущая ситуация явилась неожиданностью не только для нас, но и для всего мира. Мы несколько раз пересматривали бюджет на текущий год и, очевидно, сделаем это еще несколько раз, но с задачей справимся. Совместно с государственными органами предпринимаем все необходимые шаги, чтобы посещение этапа было безопасным для зрителей и участников мероприятия. Это является для нас приоритетом.

- К каким убыткам могла привести потенциальная отмена сочинского этапа?

- В большей части договоров, заключаемых АНО "Росгонки", присутствуют условия постоплаты при выполнении работ и оказании услуг, минимизирующие риски существенных финансовых потерь. Также во всех договорах прописаны форс-мажорные обстоятельства, которые защищают стороны.

- Наверняка "Росгонки" недосчитались определенного дохода из-за вынужденного простоя "Сочи Автодрома" в этом году?

- В первую очередь выпадает выручка от ежедневных услуг, оказываемых автодромом, а также выручка от корпоративных мероприятий. На несколько месяцев карантина нам пришлось приостановить оказание услуг. Однако мы работаем круглый год, трасса популярна среди гостей Сочи, и есть все перспективы перекрыть выпавшую выручку увеличенным туристическим потоком, который мы сейчас наблюдаем в Сочи.

"Сочи Автодром" – это очень современный комплекс, который, безусловно, требует пристального внимания со стороны большого количества служб: IT-специалистов, персонала службы эксплуатации и так далее. Вместе с тем, доходы от круглогодичной работы позволяют поддерживать трек в отличном состоянии.

- В некоторых странах уже отменили этапы "Формулы-1". Можно ли допустить, что в следующем году чемпионат недосчитается несколько хозяев Гран-при из-за понесенных ими убытков?

- Для ряда организаторов отмены этапов действительно предполагают существенные риски, однако сам календарь "Формулы-1" не сильно пострадает от отмены нескольких гонок, ведь в кризисных ситуациях открываются и новые возможности. Так, в этом году мы наблюдаем за возвращением трасс, ранее выбывших из календаря, а так же появлением новых, ранее не принимавших Гран-при. Кто знает, возможно, новые трассы пришли, чтобы остаться.

- Насколько устойчивы в этом плане "Росгонки"?

- Никто не застрахован от потерь, но в данный момент контракт с "Формулой-1" на проведение ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ ФОРМУЛЫ 1 подписан до 2025 года, что может трактоваться как стратегическое отношение к мероприятию, позволяющему развивать интерес к автоспорту в Российский Федерации, демонстрировать привлекательность Сочи и Краснодарского края не только как места отдыха, но и идеальной площадки для проведения крупных мероприятий международного уровня.

- Какие впечатление вызвали у вас как у организатора первые два этапа в Австрии?

- "Формула-1" успешно справилась с организацией стартовых этапов. К счастью, не было ни одного случая заболевания, что демонстрирует эффективность подготовки серии к этим моментам. На необходимость некоторых процедур во время уикенда перед стартом и после финиша можно смотреть с разных точек зрения, но это нормально. Со временем все придет к общему знаменателю. Жаль, конечно, что не было зрителей на трибунах, но они вернутся уже осенью. Самое главное, что чемпионат начался, и ничто не помешало проведению гонок.

- Старт сезона "Формулы-1" ознаменовался и акциями пилотов, направленными на борьбу с расизма. Даниил Квят хоть и поддержал эти акции, но вставать на колено принципиально отказался.

- Самое большое преимущество свободного общества – это иметь право свободно выражать свою позицию, поэтому я уважаю решение каждого гонщика, в том числе и Даниила. Я рад, что в России у пилотов тоже будет возможность самовыражаться без боязни общественных порицаний. Главное, что бы все проходило в рамках закона.

- К вопросу о зрителях. Скажите как гонщик (Алексей Титов – чемпион России по ралли-рейдам): пилоты на трассе чувствуют присутствие болельщиков или в пылу гоночной борьбы им слегка "не до этого"?

- Сначала скажу как организатор: Гран-при при полных трибунах – это совершенно особая атмосфера, она невероятно заряжает не только пилотов, но и самих зрителей. Это чувство захватывает с первых звуков моторов, поэтому я всегда рекомендую смотреть гонки с трибун. Особенно важна поддержка болельщиков для пилотов, которые выступают в своей стране, как Даниил Квят на Гран-при России. Вместе с тем, как гонщик могу сказать, что хороший пилот, прежде всего, концентрируется на гонке и победе, и в этом смысле спортивная составляющая особо не пострадает, а вот эмоционально при пустых трибунах гоняться, конечно, не очень приятно.

- Гран-при России проходят с 2014 года. Насколько сильно, на ваш взгляд, прогрессировал уровень его проведения за все это время?

- Проект проделал огромный путь как в плане организации, так и в плане продвижения. Так, телевизионная аудитория Гран-при России 2019 составила более 90 миллионов человек, что стало лучшим показателем с 2014 года, при этом рост по сравнению с прошлым годом составил 40%. Гонка демонстрирует хорошие результаты и на цифровых платформах, например, взаимодействия в социальных сетях выросли на 50% по сравнению с прошлым годом. Гран-при придал колоссальный импульс развитию автоспорта в стране. Мы видим не только существенный рост количества соотечественников, выступающих на международном уровне, но и рост качества их выступлений.

Безусловно, причина не в одном лишь российском этапе, но по крупицам и складывается продвижение автоспорта в стране. Больше людей видят гонки, больше людей хотят ими заниматься. Немалую роль здесь играет координация с Российской Автомобильной Федерацией, которая проводит обучение спортивных судей по всей стране. Мы выросли как организаторы, и я очень гожусь профессиональной командой "Росгонок". Мы каждый год проводим исследование показателя удовлетворенности зрителей Гран-при и всегда работаем над повышением уровня проведения гоночного уикенда, совершенствуя каждое направление и особенно сервисы для зрителей, из года в год наращиваем количество проданных билетов и, несмотря на непростой для всего мира период, планируем организовать уикенд на достойном уровне.

- Как вы взаимодействуете с организаторами других Гран-при? Обращаются ли к вам с просьбой поделиться опытом, советами?

- Мы общаемся как с коллегами из "Формулы-1", так и с другими промоутерами, принимаем участие в различных онлайн-встречах и презентациях проектов, связанных с реализацией активностей чемпионата, обмениваемся опытом. Ведь именно в такой постоянной коммуникации с промоутерами из разных стран для одной проблемы можно найти нетривиальные решения. Особенно теплые дружеские отношения у нас сложились с организаторами гонки в Баку. Очень жаль, что в этом году их Гран-при не состоится из-за непростой эпидемиологической ситуации.

- В соцсетях повстречал попытки обвинить трассу "Сочи Автодрома" в предсказуемости для результата. Вот одна из них: "Единственная трасса, на которой стартовая решетка проезжает 50 с лишним кругов и на финише порядок не меняется". Понятно, что автор утрирует, но не слишком ли он погорячился?

- Всегда любил цифры и статистику. Приведу несколько фактов. Только две из шести гонок в Сочи выиграли пилоты с поула. Тройка пилотов на подиуме ни разу не повторялась, причем независимо от порядка мест. У нас на подиуме были Williams и Force India но ни разу не было пилотов одной из сильнейших команд Red Bull. Да, побеждал только Mercedes, но эти победы не даются им легко. Например, в прошлом году они выиграли во многом из-за проблем у Ferrari.

По большому счету предсказуемость результата на "Сочи Автодроме" не больше, чем в "Формуле-1" в целом. Раз в чемпионате в последние годы есть серьезный разрыв между ведущими командами и всеми остальными, то это обычно сказывается в гонке на любой трассе. Если посмотреть на гонки поддержки, да и вообще на любые гонки на "Сочи Автодроме", то вряд ли их можно назвать предсказуемыми.

Серьезно корректировать трассу просто нет большой необходимости. Она соответствует всем требованиям "Формулы-1", а многие топ-гонщики отмечают, что им нравится пилотировать здесь. Но, конечно, мы были бы рады повышению зрелищности гонок "Формулы-1", и серия сейчас активно работает над этим. Надеюсь, это принесет плоды в ближайшие годы.

- Каковы перспективы проведения Гран-при России в ночное время?

- Ночная гонка – это довольно интересная идея, но, вместе с тем, Олимпийский парк является культовым местом для любителей спорта, а стадионы очень красиво выглядят при дневном освещении. Мы прорабатывали идею Гран-при при искусственном освещении, но пока дневная гонка представляется оптимальным вариантом.

- Как оцените выступления в "Формуле-1" россиян Даниила Квята, Сергея Сироткина, Виталия Петрова?

- Все российские гонщики выступали и выступают в "Формуле-1" очень хорошо с учетом уровня их машин. Виталий Петров — первопроходец. Он принес России первый подиум и провел много классных гонок. У Даниила Квята несколько подиумов, причем в прошлом году он заехал в топ-3 на Toro Rosso, а это дорогого стоит. Он прорвался в основу Red Bull, но, к сожалению, в худший для команды период в этом десятилетии. И после возвращения в Toro Rosso, ставшим сейчас AlphaTauri, Даня показывает, что является гонщиком высочайшего уровня.

Сергей Сироткин отлично показал себя в те очень редкие моменты, когда машина Williams позволяла ему это. Он великолепный гонщик с опытом работы в четырех командах "Формулы-1". Его навыки востребованы, и, надеюсь, он еще получит свой шанс.

Каждый из россиян проявил себя и уже оставил свой след в "Формуле-1". Очень здорово, что и в "Формуле-2" есть талантливые российские пилоты, среди которых Артем Маркелов, Никита Мазепин и, конечно же, Роберт Шварцман, пару дней назад одержавший победу в основной гонке второго этапа "Формулы-2" на Red Bull Ring. Хоть в этом году гонки "Формулы-3" не приедут в Россию, мы болеем и за Александра Смоляра, который тоже выступает весьма достойно.

- Российский этап "Формулы-1" есть, российские гонщики – тоже. Настало время и для отечественной команды?

- "В "Формуле-1" уже были российские команды. Это лишь вопрос ресурсов и желания. Если в российском бизнесе есть люди или компании готовые инвестировать средства в гоночный коллектив уровня "Формулы-1", его развитие, базу и все остальное, то это было бы просто замечательно для нашего автоспорта. Впрочем, реальная российская команда с базой в России появится тогда, когда подобное направление науки станет приоритетным в стране, а в настоящее время наш научный потенциал сконцентрирован на решении иных, но не менее важных задач мирового уровня.