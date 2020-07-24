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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:20

F1 утвердила еще три этапа на сезон и отменила гонки в Америке

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Руководство чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" закрепила трассами в Германии, Португалии и Италии трех этапов на сезон-2020.

Как сообщает пресс-служба "Формулы-1", 9-11 октября пройдет этап "Королевских гонок" на трассе "Нюрбургринг" (Германия). 23-25 октября пройдет этап в португальской Портимане, 31 октября – 1 ноября в Имоле (Италия).

При этом "Формула-1", сославшись на ситуацию с COVID-19, отменила гонки в Бразилии, США, Мексике и Канаде.

Ранее "Формула-1" утвердила проведение в Сочи Гран-при России 25-27 сентября.

Из-за пандемии коронавируса сезон в "Формуле-1" стартовал лишь в июле. Позади три этапа: два в Австрии, один – в Венгрии.

автоспорт Формула-1

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