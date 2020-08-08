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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:00

Чемпионка ОИ в Сочи Ильиных стала работать в группе Плющенко

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Обладательница золотой медали Игр-2014 в Сочи российская фигуристка Елена Ильиных будет работать в тренерском составе команды Евгения Плющенко.

"Я очень рад, что к моей̆ команде присоединилась и уже приступила к работе олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных", - написал Плющенко в инстаграме.

На зимней Олимпиаде-2014 в Сочи Ильиных выиграла золото в командных соревнованиях, выступая в танцевальной паре с Никитой Кацалаповым. Этот же дуэт стал бронзовым призером тех же Игр в индивидуальных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что в группу тренера Плющенко, двукратного олимпийского чемпиона, от тренера Этери Тутберидзе перешли фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная.

фигурное катание Евгений Плющенко

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