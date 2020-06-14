Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, следует из документа на сайте Министерства спорта РФ.

Сообщается, что Плющенко будет тренировать национальную команду в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП).

Плющенко -двукратный олимпийским чемпион, трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы. Также вместе со шведом Йиллисом Графстремом является рекордсменом по количеству олимпийских медалей в мужском одиночном катании (по 4).