Фигуристка Трусова перешла от тренера Тутберидзе к Плющенко

Фигуристка Александра Трусова Фото: Reuters

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова покинула группу тренера Этери Тутберидзе и перешла к Евгению Плющенко, сообщает Sport 24.

Ссылаясь на источники, Sport 24 пишет о холодном отношении, которое прочувствовала спортсменка в свой адрес со стороны Тутберидзе. Ситуация усугубилась тем, что тренер в настоящее время находится в США и не всегда выходит на связь с ученицами. Также издание напоминает о некоторых критических высказываниях Тутберидзе в адрес Трусовой после ее неудачных прокатов на турнирах.

Что касается Плющенко, он не подтвердил информацию о переходе к нему Трусовой, правда, и не опроверг.

"Пока не комментирую. Чуть-чуть попозже, через день-два", - приводятся слова двукратного олимпийского чемпиона.

Между тем легендарный тренер Татьяна Тарасова считает, что Плющенко "взял под свое тренерство очень хорошую девочку, рекордсменку мира".

"Это огромная ответственность, которая на него падает. Мне хотелось бы, чтобы у него все получилось. Это возможность для него влиться в тренерскую семью", - приводит слова Тарасовой "Чемпионат".

В декабре 2019 года сообщалось о конфликте между Тутберидзе и Плющенко. Так, Тутберидзе обвинила Плющенко в попытках переменить к себе ее подопечную, олимпийскую чемпионку Алину Загитову. В ответ Плющенко отметил, что Тутберидзе сама переманивает к себе уже сложившихся фигуристов.