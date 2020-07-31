Тутберидзе уточнила, что Косторная перешла к группе тренера Плющенко

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Чемпионка Европы по фигурному катанию среди одиночниц Алена Косторная, покинувшая группу тренера Эмери Тутберидзе, будет заниматься в команде Евгения Плющенко.

"(ушла) к Плющенко. Договорились еще в мае", - написала Тутберидзе в инстаграме, отвечая на комментарий к ее публикации об уходе Косторной.

Ранее Тутберидзе сообщила, что Косторная покинула ее группу. Прекращение сотрудничества тренер объяснила условиями, которые поставила перед ней фигуристка. Причем, по словам Тутберидзе, эти условия со стороны спортсменок стали носить серийный характер.

"Появляются (со стороны фигуристок - ИФ) все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь). Когда-то Юля (Липницкая) выдвинула требование не выходить на один лед с Женей (Медведевой). Мы постарались удовлетворить все условия - не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной (Загитовой). И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались...", - написала Тутберидзе.

Косторная - чемпионка Европы-2020, серебряный (2020) и двукратный бронзовый (2018, 2019) призер чемпионатов России.

В мае от Тутберидзе к Плющенко перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

В декабре 2019 года сообщалось о конфликте между Тутберидзе и Плющенко. Так, Тутберидзе обвинила Плющенко в попытках переменить к себе ее подопечную, олимпийскую чемпионку Алину Загитову. В ответ Плющенко отметил, что Тутберидзе сама переманивает к себе уже сложившихся фигуристов.