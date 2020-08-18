"Тамбов" в меньшинстве выиграл у "Химок" матч РПЛ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Тамбов" со счетом 1:0 нанес поражение подмосковной команде "Химки" в домашнем матче третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Победный гол на 14-й минуте провел Валерий Чуперка.

Более половины игры "Тамбов" провел в меньшинстве: на 40-й минуте красную карточку получил Алексей Грицаенко.

Для "Тамбова" эта победа оказалась первой после двух поражений. Она вывела команду, набравшую 3 очка, на девятое место в турнирной таблице. У "Химок" два поражение, одна ничья, 1 очко и последнее место в турнирной таблице.