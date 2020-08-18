"Сочи" вырвал победу над "Рубином" в чемпионате России по футболу

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" со счетом 3:2 нанес поражение казанскому "Рубину" в домашнем матче третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 44-й минуте Миха Мевля вывел "Сочи" вперед. На 68-й Иван Игнатьев, реализовав пенальти, сравнял счет. На 76-й минуте отличился футболист "Рубина" Денис Макаров.

Хозяева не только ушли от поражения, но и добились победы: на 85-й ворота "Рубина" поразил Кристиан Нобоа, на первой компенсированной ко второму тайму минуте – Миха Мевля.

"Сочи" набрал 5 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Рубин" – на 11-м месте, 1 очко

Матчем "Сочи" - "Рубин" открылась программа третьего тура.