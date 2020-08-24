Российский арбитр Пустовойтова назначена на полуфинал женской ЛЧ
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российские судьи Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина получили назначение на матч 1/2 финала женской Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" - "Лион", сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Пустовойтова проведет матч в качестве главного судьи, Курочкина - в качестве помощника. Помогать им будет помощник главного рефери Каролин Кайвоя (Эстония) и Ивана Мартинчич (Хорватия) в качестве четвертого арбитра.
Матч пройдет 26 августа в Бильбао.