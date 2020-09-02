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Даниил Медведев вышел во второй круг US Open

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Даниил Медведев завоевал путевку во второй круг турнира серии Большого шлема US Open.

В первом круге соревнования российский теннисист со счетом 6:1, 6:2, 6:4 одолел представителя Аргентины Федерико Дельбониса. Продолжительность матча составила 1 час 46 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) финалист US Open-2019 Медведев занимает пятое место, что является наивысшим показателем среди действующих российских теннисистов. В свою очередь, Дельбонис занимает 79-е место.

Следующим соперником Медведева будет австралиец Кристофер О'Коннелл, в мировом рейтинге который фигурирует на 116-м месте.

теннис US Open

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