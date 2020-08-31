Россиянка Касаткина проиграла украинке Костюк в первом круге US Open

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение в стартовом круге турнира серии Большого шлема US Open.

Дорогу в следующий раунд соревнования ей преградила украинка Марта Костюк. Она победила со счетом 6:1, 6:2.

Продолжительность матча составила 59 минут.

В настоящее время Касаткина занимает 70-е место в рейтинге WTA, Костюк – 137-е.

Лучшее достижение Касаткиной на турнирах Большого шлема были выходы в четвертьфинал турниров во Франции и Великобритании. Костюк дальше третьего раунда (в Австралии) не проходила.

Призовой фонд Открытого чемпионата США составляет $53,4 млн. Соревнования в основной сетке турнира стартовали 31 августа.