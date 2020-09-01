Хачанов в пяти сетах выиграл матч первого круга US Open

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов обыграл итальянца Янника Синнера в матче первого круга турнира серии Большого шлема US Open.

Результат встречи – 3:6, 6:7 (7:9), 6:2, 6:0, 7:6 (7:4) в пользу россиянина. Матч продолжался 3 часа 44 минуты.

В настоящее время Хачанов занимает 16-е место в мировом рейтинге, Синнер – 74-е.

В следующем круге Хачанов сыграет со своим соотечественником Андреем Кузнецовым, пропустившим несколько лет из-за травмы.

Еще один российский теннисист, 14-я ракетка мира Андрей Рублев со счетом 6:4, 6:4, 6:3 обыграл француза Жереми Шарди (номер 60 в рейтинге ATP). Соперником Рублева в борьбе за выход в третий круг будет победитель пары Таро Дэниэл (Япония) – Грегуар Баррер (Франция).

Призовой фонд Открытого чемпионата США составляет $53,4 млн. Соревнования в основной сетке турнира стартовали 31 августа.