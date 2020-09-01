Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47

Хачанов в пяти сетах выиграл матч первого круга US Open

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов обыграл итальянца Янника Синнера в матче первого круга турнира серии Большого шлема US Open.

Результат встречи – 3:6, 6:7 (7:9), 6:2, 6:0, 7:6 (7:4) в пользу россиянина. Матч продолжался 3 часа 44 минуты.

В настоящее время Хачанов занимает 16-е место в мировом рейтинге, Синнер – 74-е.

В следующем круге Хачанов сыграет со своим соотечественником Андреем Кузнецовым, пропустившим несколько лет из-за травмы.

Еще один российский теннисист, 14-я ракетка мира Андрей Рублев со счетом 6:4, 6:4, 6:3 обыграл француза Жереми Шарди (номер 60 в рейтинге ATP). Соперником Рублева в борьбе за выход в третий круг будет победитель пары Таро Дэниэл (Япония) – Грегуар Баррер (Франция).

Призовой фонд Открытого чемпионата США составляет $53,4 млн. Соревнования в основной сетке турнира стартовали 31 августа.

теннис US Open

Новости по теме

Новости

"Манчестер Сити" согласился лишь на бесплатный вариант перехода Месси

Умершие знаменитости

Умер экс-тренер "Спартака", СКА и сборной Чехии по хоккею Милош Ржига

Умер экс-тренер "Спартака", СКА и сборной Чехии по хоккею Милош Ржига

Судью очередного матча "Спартака" призвали проверить на полиграфе

Россиянка Касаткина проиграла украинке Костюк в первом круге US Open

"Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем

Определились возможные соперники "Краснодара" в Лиге чемпионов УЕФА

Соболев и Фомин вызваны в сборную России по футболу

ЦСКА разгромил "Ахмат" в матче шестого тура РПЛ

Алексей Миранчук перешел из "Локомотива" в итальянскую "Аталанту"

"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью

"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');