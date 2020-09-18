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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:46

"Ротор" отказался ехать на игру РПЛ с "Ростовом" из-за коронавируса

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Волгоградский футбольный клуб "Ротор" решил не направляться в Ростов-на-Дону на матч восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги. Причина – массовые заражения коронавирусом в "Роторе", о которых сообщалось ранее.

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"Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, поэтому руководство клуба приняло решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не лететь на выездную встречу с "Ростовом", которая должна состояться 19 сентября на "Ростов Арене", - говорится в сообщении пресс-службы "Ротора".

Ближайшее время клуб проведет на самоизоляции.

"Все сотрудники клуба продолжают регулярно сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции. Состояние заразившихся стабильное, болезнь протекает в легкой форме и футболисты находятся у себя дома. Мы приносим извинения нашим болельщикам и надеемся на их понимание", - отмечается в сообщении.

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Ранее "Ростов" обратился с письмом к президенту РПЛ Сергею Прядкину, в котором выразил сомнение в целесообразности проведения матча против "Ротора", где зафиксирована вспышка коронавируса.

До этого "Ротор" пропустил игру седьмого тура РПЛ против "Краснодара", за что ему присудили техническое (0:3) поражение и штраф в размере 100 тысяч рублей.

В прошлом сезоне – после паузы, связанной с пандемией – несколько матчей РПЛ также были отменены.

футбол Российская премьер-лига РПЛ коронавирус

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