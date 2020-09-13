Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:18

Матч "Ротор" - "Краснодар" отменен из-за коронавируса

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Массовые случаи заболевания коронавирусом в волгоградском "Роторе" привели к отмене его матча седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги против "Краснодара".

СпортОни заразились коронавирусом. Кто подхватил COVID-19 в РПЛОни заразились коронавирусом. Кто подхватил COVID-19 в РПЛЧитать подробнее

"12 сентября в футбольном клубе "Ротор" было выявлено 7 положительных тестов на коронавирус. Заболевшие были изолированы от команды. 13 сентября остальные представители "Ротора" прошли повторное тестирование. По его итогам были выявлены новые случаи заболевания", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

"По состоянию на 17:45 Российская премьер-лига не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура Тинькофф РПЛ "Ротор" - "Краснодар" не состоится", - отмечается в сообщении.

Игра должна была пройти в воскресенье и стартовать в 19:00 мск.

Ранее из-за коронавируса были отменены несколько матчей предыдущего сезона РПЛ, возобновленного после паузы, связанной с пандемией.

футбол Российская премьер-лига РПЛ коронавирус

Новости по теме

Новости

Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы "Формулы-1"

Кокорин попал в заявку "Спартака" на матч с ЦСКА

Японка Осака победила белоруску Азаренко в финале US Open

Японка Осака победила белоруску Азаренко в финале US Open

Макгрегор задержан на Корсике по жалобе на попытку изнасилования

Макгрегор задержан на Корсике по жалобе на попытку изнасилования

Федор Чудинов нокаутировал Умара Садика и защитил пояс WBA Gold

Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open

Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open

Россиянка Звонарева выиграла US Open в парном разряде

Первый канал в прямом эфире покажет полуфинал US Open Медведев – Тим

Ласицкене стала пятикратной чемпионкой России в прыжках в высоту

Виктория Азаренко победила Серену Уильямс в полуфинале US Open

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');