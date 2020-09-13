Матч "Ротор" - "Краснодар" отменен из-за коронавируса

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Массовые случаи заболевания коронавирусом в волгоградском "Роторе" привели к отмене его матча седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги против "Краснодара".

"12 сентября в футбольном клубе "Ротор" было выявлено 7 положительных тестов на коронавирус. Заболевшие были изолированы от команды. 13 сентября остальные представители "Ротора" прошли повторное тестирование. По его итогам были выявлены новые случаи заболевания", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

"По состоянию на 17:45 Российская премьер-лига не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура Тинькофф РПЛ "Ротор" - "Краснодар" не состоится", - отмечается в сообщении.

Игра должна была пройти в воскресенье и стартовать в 19:00 мск.

Ранее из-за коронавируса были отменены несколько матчей предыдущего сезона РПЛ, возобновленного после паузы, связанной с пандемией.