Семь футболистов "Ротора" заразились коронавирусом

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Коронавирус выявлен у семи игроков ФК "Ротор", сообщает пресс-служба клуба Тинькофф Российской Премьер-лиги.

Положительным тест на коронавирус оказался у Ильи Жигулева, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни. Заражение выявлено также у двоих членов административного штаба. "Все они сдали повторный мазок и сейчас изолированы от команды", - сообщает пресс-служба "Ротора".

"Нашим приоритетом является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований. Мы незамедлительно приняли все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и поставили в известность руководство профильных ведомств, РФС и РПЛ", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в пресс-службе "Ротора" подчеркнули, что матч 7-го тура РПЛ в Волгограде против "Краснодара", запланированный на воскресенье, состоится.