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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34

ЦСКА победил "Уфу" в чемпионате России по футболу

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 1:0 одолели "Уфу" матче восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 65-й минуте встречи, прошедшей в столице Башкортостана, гол в составе армейцев провел Кристиян Бистрович.

Победа вывела ЦСКА на второе место в турнирной таблице. Команда набрала 16 очков и вплотную приблизилась к лидирующему "Зениту" (Санкт-Петербург).

Что касается "Уфы", она – на 14-м месте, 5 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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