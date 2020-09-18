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"Краснодар" забил семь мячей "Химкам" в чемпионате России по футболу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 7:2 нанес поражение подмосковных "Химкам" в домашнем матче восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Первые два гола в игре провел "Краснодар": на 19-й минуте Маркус Берг не смог реализовать пенальти, но успешно пробил после того, как вратарь отразил мяч. На 23-й минуте счет удвоил Виктор Классон.

Вскоре два мяча провел футболист "Химок" Аршак Корян – с игры (27-я минута) и с пенальти (42).

На исходе первого тайма Классон вновь вывел "Краснодар" вперед. А во втором тайме в его составе отличили Тонни де Вильена (52), Реми Кабелла (62), Даниил Уткин (74) и Магомед-Шапи Сулейманов (89).

"Краснодар" набрал 14 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Химки" – на предпоследнем, 15-м месте (3 очка).

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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