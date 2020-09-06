Напарник Квята Гасли впервые в карьере выиграл Гран-при "Формулы-1"
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Француз Пьер Гасли из команды Alpha Tauri стал победителем Гран-при Италии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Это его первый триумф за карьеру в "Королевских гонках".
Второе место занял испанец Карлос Сайнс (McLaren), третье – канадец Лэнс Стролл (Racing Point).
Россиянин Даниил Квят, выступающий с Гасли за Alpha Tauri, финишировал девятым.
Лидер личного зачета и действующий чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон занял седьмое место.
How our drivers crossed the line in an unforgettable race at Monza!#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/NX8Vu3hImu— Formula 1 (@F1) September 6, 2020