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Напарник Квята Гасли впервые в карьере выиграл Гран-при "Формулы-1"

Напарник Квята Гасли впервые в карьере выиграл Гран-при "Формулы-1"
Гонщик Пьер Гасли празднует победу в Гран-при Италии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Француз Пьер Гасли из команды Alpha Tauri стал победителем Гран-при Италии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Это его первый триумф за карьеру в "Королевских гонках".

Второе место занял испанец Карлос Сайнс (McLaren), третье – канадец Лэнс Стролл (Racing Point).

Россиянин Даниил Квят, выступающий с Гасли за Alpha Tauri, финишировал девятым.

Лидер личного зачета и действующий чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон занял седьмое место.

автоспорт Формула-1

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