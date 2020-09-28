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Павлюченкова победила Кузнецову в стартовом раунде Roland Garros

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова нанесла поражение своей соотечественнице Светлане Кузнецовой в матче первого круга турнира серии Большого шлема Roland Garros во Франции.

Результат встречи – 6:1, 2:6, 6:1 в пользу Павлюченковой. Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты.

В мировом рейтинге Кузнецова занимает 33-е место, Павлюченкова – 38-е.

В официальных турнирах соперницы играли друг против друга 10 раз, счет по победам теперь 6-4 в пользу Кузнецовой.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с 61-й ракеткой мира Катериной Синяковой из Чехии. До этого россиянка встречалась с ней трижды и победила во всех матчах.

Призовой фонд Roland Garros в 2020 году составляет 38 млн евро.

теннис Roland Garros

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