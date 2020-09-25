Россиянин Кузнецов не смог пробиться в основную сетку Roland Garros

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Кузнецов потерпел поражение от представителя США Джека Сока в финальном матче квалификации турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

Результат встречи – 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) в пользу американца. Продолжительность игры составила 2 часа 4 минуты.

Таким образом, Кузнецов не выступит в основной сетке Roland Garros.

В настоящее время 29-летний Кузнецов занимает 570-е место в рейтинге ATP. Наивысшее достижение – 39-я строчка весной 2016 года.

Лучший его результат на турнирах Большого шлема – выход в четвертый круг Australian Open в 2016 году.

Что касается 28-летнего Джека Сока, он сейчас является 303-й ракеткой мира, три года назад добирался до восьмого места в мировом рейтинге. На турнирах Большого шлема его лучший результат – выход в четвертый круг US Open в 2016 году. Он – олимпийский чемпион-2016 в миксте.