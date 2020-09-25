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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43

Экс-вторая ракетка мира Звонарева не прошла квалификацию Roland Garros

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вера Звонарева не смогла пробиться в основную сетку турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

В финале квалификации она потерпела поражение от представительницы Румынии Монике Никулеску. Результат встречи – 6:0, 3:6, 6:3 в пользу Никулеску. Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут.

В настоящее время Звонарева занимает 182-е место в рейтинге WTA, наивысшая позиция – второе место, в 2010 году. В том же году она доходила до финалов Wimbledon и US Open, что является лучшим ее показателем на турнирах Большого шлема.

Никулеску – на 141-м месте. Наивысшая позиция – 28-е, в 2012 году. Дальше четвертого раунда на турнирах Большого шлема не проходила.

теннис Roland Garros

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