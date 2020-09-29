Андрей Рублев вышел во второй круг Roland Garros

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Сэма Куэрри в стартовом раунде турнира серии Большого шлема Roland Garros во Франции.

Результат матча – 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3 в пользу россиянина. Продолжительность встречи составила 3 часа 17 минут.

В настоящее время Рублев занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Куэрри – на 48-й строчке.

Следующим соперником Рублева будет 70-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович Фокина. В официальных матчах соперники друг с другом еще не встречались.

Как сообщалось, в воскресенье Рублев стал победителем турнира в Гамбурге.

Что касается Roland Garros, в первом круге из турнира выбыл первая ракетка России (№5 рейтинга ATP) Даниил Медведев.

Призовой фонд Roland Garros в 2020 году составляет 38 млн евро.