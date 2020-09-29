Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:01

Андрей Рублев вышел во второй круг Roland Garros

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Сэма Куэрри в стартовом раунде турнира серии Большого шлема Roland Garros во Франции.

СпортАндрей Рублев выиграл теннисный турнир в ГамбургеЧитать подробнее

Результат матча – 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3 в пользу россиянина. Продолжительность встречи составила 3 часа 17 минут.

В настоящее время Рублев занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Куэрри – на 48-й строчке.

Следующим соперником Рублева будет 70-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович Фокина. В официальных матчах соперники друг с другом еще не встречались.

Как сообщалось, в воскресенье Рублев стал победителем турнира в Гамбурге.

Что касается Roland Garros, в первом круге из турнира выбыл первая ракетка России (№5 рейтинга ATP) Даниил Медведев.

Призовой фонд Roland Garros в 2020 году составляет 38 млн евро.

теннис Roland Garros

Новости по теме

Новости

Неделя звезд хоккея КХЛ впервые отменена за 13 лет

Плющенко назвал уголовно наказуемой публикацию переписки Рудковской с Загитовой

Главный тренер ФК "Динамо" Новиков подал в отставку

Главный тренер ФК "Динамо" Новиков подал в отставку

"Тампа-Бэй" во второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли НХЛ

"Тампа-Бэй" во второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли НХЛ

Футболист немецкого "Зандхаузена" Жиров вызван в сборную России

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 сентября

"Локомотив" победил ЦСКА в чемпионате России по футболу

Боттас во второй раз в карьере выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Боттас во второй раз в карьере выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Гамбурге

Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Уфу" в РПЛ

Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Уфу" в РПЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');