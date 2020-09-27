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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:45

Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Гамбурге

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира Гамбурге.

В финале он одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса – 6:4, 3:6, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту.

В настоящее время Рублев является 14-й ракеткой мира, Циципас – шестой.

Для 22-летнего россиянина этот турнир стал пятым официальным в профессиональной карьере в одиночном разряде, три из них он выиграл в нынешнем году.

Призовой фонд турнира в Гамбурге составил 1 млн 203,960 тысяч евро.

теннис Андрей Рублев

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