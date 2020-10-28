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Дортмундская "Боруссия" заинтересовалась футболистом "Рубина" Кварацхелией

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Дортмундский футбольный клуб "Боруссия" внес полузащитника казанского "Рубина" Хвичу Кварацхелию в список потенциальных новичков команды.

Об этом сообщил "Чемпионат", ссылаясь на источников в обоих клубах.

В частности, "Чемпионат" приводит слова источника, согласно которым, за Кварацхелией "не в первый раз следят, но на этот раз речь идёт о детальном изучении возможности купить игрока".

"Во-первых, нужен будет авторизированный агент, который со стороны клуба будет работать с его российским представителем. Во-вторых, "Боруссия" должна продать игрока, чтобы приобрести Хвичу. Маловероятно, что стороны подойдут к вопросу перехода зимой. Однако консультации проходят уже больше месяца", - отметид источник.

Кварацхелия перебрался в Россию в 2019 году, присоединившись к "Локомотиву" на правах аренды, а впоследствии перешёл в "Рубин". В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник провёл 12 матчей в Российской премьер-лиге, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. С прошлого года он вызывается в сборную Грузии.

"Боруссия" является восьмикратным чемпионом Германии. Кроме того, он по разу выиграл Лигу чемпионов и Кубок Кубков.

футбол Германия

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