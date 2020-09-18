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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:13

"Бавария" со счетом 8:0 разгромила "Шальке" в чемпионате Германии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Баварии" нанесли крупное поражение "Шальке" в домашнем матче чемпионата Германии.

Спорт"Бавария" восьмой раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболуЧитать подробнее

Результат противостояния – 8:0.

Три гола в составе победителей провел Серж Гнабри (4, 47, 59) минуты. По одному – Леон Горецка (19), Роберт Левандовски (31, с пенальти), Томас Мюллер (69), Лерой Зане (71), Джамал Мусиала (81).

"Бавария" является действующим и 30-кратным чемпионом Германии. Предыдущее чемпионство стало для гегемона немецкого футбола восьмым подряд. Кроме того, в предыдущем сезоне она выиграла Лигу чемпионов УЕФА.

"Шальке" завершил предыдущий чемпионат на 12-м месте. Команда является семикратным чемпионом Германии, но в последний раз этого статуса она добилась по итогам сезона-1957/58.

футбол Германия Бундеслига

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