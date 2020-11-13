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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01

Коронавирус у игроков сборной Ерохина, Лесового и Заболотного не подтвердился

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный присоединятся к партнерам национальной команды на сборе ввиду того, что они сдали отрицательные тесты на коронавирус.

"Футболисты сборной России Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный прошли очередное тестирование на коронавирус, по итогам которого ни у одного из них не было выявлено положительных результатов", - говорится в сообщении пресс-службы сборной.

"Сегодня вечером они вылетят в Стамбул, где присоединятся к национальной команде", - говорится в сообщении.

Ранее тестирование данных игроков на коронавирус дало сомнительные результаты.

Встреча Лиги наций против Турции будет сыграна 15 ноября в Москве, матч с Сербией пройдет в Белграде 18 ноября в Белграде.

футбол

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