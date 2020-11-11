Еще три футболиста сборной России сдали сомнительные тесты на COVID-19

В национальную команду страны вызван Чалов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Тестирование на коронавирус, которое прошли футболисты сборной России, выявило три подозрительных результата, сообщает пресс-служба национальной команды в среду.

"При тестировании лабораторией, определенной УЕФА, были выявлены сомнительные тесты у трех футболистов - Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового", - говорится в сообщении.

"При этом три анализа каждого из них в течение двух суток до тестов определенной УЕФА лабораторией и два теста после них (всего пять тестов) были отрицательными. Ни у одного из игроков нет никаких симптомов болезни. А один из футболистов несколько месяцев назад уже перенес COVID-19 и последние два месяца играет и тренируется без всяких ограничений. У него имеется высокий титр соответствующих антител", - отмечается там же.

"В настоящее время медицинский штаб сборной России проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по этому вопросу, так как существует высокая вероятность ложноположительного результата", - сообщает пресс-служба команды.

Подчеркивается, что сборная России строго в соответствии с регламентом RTPP проводит тестирования на ПЦР в лаборатории, определенной УЕФА. Помимо этого, ежедневно проводятся тестирования с помощью экспресс-тестов и с привлечением других лабораторий, в том числе государственного Федерального медико-биологического агентства.

Также сообщается, что вызов в национальную команду получил нападающий Федор Чалов, тренировавшийся в Новогорске с молодежной сборной России.

Ранее сообщалось о сомнительном тесте на коронавирус у вратаря сборной и "Динамо" Антона Шунина. Выяснилось, в итоге, что это - OРВИ.

До этого сомнительные тесты на коронавирус сдали вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме, защитники ЦСКА Марио Фернадес и "Спартака" Георгий Джикия. Каждый из них, в частности, пропустили октябрьские матчи сборной России.

12 июня сборная России сыграет товарищескую игру с Молдавией в Кишиневе. Встреча Лиги наций против Турции будет сыграна 15 ноября в Москве, матч с Сербией пройдет в Белграде 18 ноября в Белграде.