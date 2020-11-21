Двух арбитров матчей РПЛ заменили из-за коронавируса

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус заменил двух судей в матчах 15-го тура чемпионата России.

"В двух матчах 15-го тура Тинькофф РПЛ произошли замены арбитров из-за получения сомнительных результатов при тестировании на коронавирус", - сообщается на сайте РФС в субботу.

Уточняется, что вместо Виталия Мешкова, назначенного на поединок "Ротор"-"Урал", будет работать Владимир Москалев. Василия Казарцева в качестве видеоассистента рефери (VAR) заменит Евгений Турбин.

В матче "Рубин"-"Ростов" Москалева в роли VAR заменит Сергей Карасев. Оба матча пройдут в воскресенье.